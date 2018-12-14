لقاء تضامني مع الحريري في خريبة الجندي في عكار

نظم عدد من أبناء عكار وفاعلياتها لقاء تضامني مع الرئيس المكلف سعد الحريري أمام مركز منسقية تيار "المستقبل" في خريبة الجندي.

ولفت المفتي الشيخ زيد زكريا إلى أن "هذه الوجوه أتت لتعبر عن حبها للرئيس الحريري. نقولها كلمة واحدة من عكار للمسؤولين والقادة ولكل من أراد أن يسمع: لسنا مكسر عصا ولا نقبل أن يزايد أحد على وطنيتنا"، مشيراً إلى أنه "

بين فترة وأخرى، عندما تتوقف المسيرة السياسية في هذا البلد، تخرج مبادرات الحريري لتكون مبادرات إنقاذية. وكلنا نعلم كانت في كثير من الأحيان على حسابنا لكننا رضينا وتحملنا لكن ذلك لا يعني أننا ضعفاء وجبناء، وها نحن نؤكد أننا "بي" الصبي وأم الصبي، ولا نقبل أي تخوين أو ترهيب من أحد".