جريح نتيجة تصادم بين سيارة و دراجة نارية على طريق عام صور – الناقورة

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريح جراء تعرضه ل​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ و ​دراجة نارية​ على طريق عام صور – ​الناقورة​"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على نقله الى ​مستشفى​ اللبناني الايطالي".

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