اندلاع حريق في منزل في مشحا العكارية اثر تسرب الغاز من المدفأة

اندلع حريق في منزل المواطن امين شحادة في ​بلدة مشحا​ العكارية اثر تسرب ​الغاز​ من المدفأة اثناء اشتعالها واتى الحريق على بعض محتويات المنزل.

وسارع عناصر الاطفاء في مركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني وبمساندة من مركز ​خريبة الجندي​ الى اخماده قبل امتداده الى كافة ارجاء المنزل.