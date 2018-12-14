اندلع حريق في منزل المواطن امين شحادة في بلدة مشحا العكارية اثر تسرب الغاز من المدفأة اثناء اشتعالها واتى الحريق على بعض محتويات المنزل.
وسارع عناصر الاطفاء في مركز حلبا الإقليمي للدفاع المدني وبمساندة من مركز خريبة الجندي الى اخماده قبل امتداده الى كافة ارجاء المنزل.
شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في منزل في مشحا العكارية اثر تسرب الغاز من المدفأة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .