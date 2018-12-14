ماكرون: الاتحاد الأوروبي يستطيع توضيح أسباب عدم التفاوض حول "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ال إن الاتحاد الأوروبي يستطيع "توضيح" عدم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الفرنسي أكد في وقت سابق، أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد بشقية "سلط الضوء على أن أوروبا هشة وأهمية الاتحاد".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل حينها، إن "البريكست علم الاتحاد الأوروبي أن أوروبا لم تكن مطَمئنة بما فيه الكفاية ولم تكن كافية لحماية شعبنا"، مضيفًا: "لقد تمكنا من التفاوض على صفقة جديدة تحافظ على مصالحنا وقيمنا وتضح أيضاً أسس التعاون الوثيق مع المملكة المتحدة".