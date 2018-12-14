فيتنام ترحب باستضافة القمة الثانية بين ترامب وكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعربت فيتنام عن نيتها استضافة القمة الثانية المحتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الخميس.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر حكومي كوري جنوبي، قوله، إن مسؤولين فيتناميين رفيعي المستوى قدموا تلك النية إلى حكومة كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن فيتنام ظلت في وسائل الإعلام كموقع محتمل للقمة القادمة، إلى جانب منغوليا وإندونيسيا، علما أن كوريا الشمالية لديها سفارات في تلك الدول الثلاث.

وقال ترامب في بداية هذا الشهر إنه يتوقع أن تنعقد القمة الثانية في يناير أو فبراير، في أحد المواقع الثلاثة التي لم يذكرها.

وكان قد استبعد في وقت سابق سنغافورة، التي انعقدت فيها القمة الأولى في يونيو 2018.