العراق تستدعي السفير التركي للاحتجاج على الخروقات الجوية المتكررة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء السفير التركي فاتح يلدز، وتسليمه رسالة احتجاج على الخروقات الجوية المتكررة للأجواء العراقية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، اليوم الجمعة، عن الوزارة في بيان قوله إن: "الوزارة استدعت السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز وسلمته رسالة احتجاج جراء الخروقات الجوية المتكررة من جانب تركيا".

واستنكرت الخارجية العراقية - في البيان - ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضاف البيان أن "مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملا مرفوضا على الصُعد كافة، بما يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين، كما تجدد وزارة الخارجية رفضها استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممراً للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والأشقاء".