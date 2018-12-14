استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال الجمعة الـ38 لمسيرات العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطيني، وإصابة 60 مواطنًا آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى 7 مسعفين وصحفيين، خلال الجمعة الثامنة والثلاثين لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وانطلقت اليوم الجمعة فعاليات جمعة الـ 38 تحت شعار "المقاومة حق مشروع" وقالت مراسلتنا اسراء البحيصي بأن آلاف الفلسطينيين يتوافدون على حدود غزة للمشاركة بمسيرات العودة.

وأضافت مراسلتنا هناك بأن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المشاركين في مسيرات العودة شرق غزة.

كما اصيب شخصان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق الشديد خلال مواجهات شرق رام الله.

كما صرحت منظمة الصحة الفلسطينية عن اصابة مسعف بقنبلة غاز في الكتف من قبل قوات الاحتلال شرق جباليا شمالي غزة.

وتستهدف قوات الاحتلال الطواقم الاعلامية لمنعهم من تغطية فعاليات مسيرات العودة و تطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المتظاهرين شرق رفح.