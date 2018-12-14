ترامب وأردوغان يتفقان على تنسيق أكثر فعالية في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اتفق الرئيسان التركي والأمريكي رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، في اتصال هاتفي اليوم، على تنسيق أكثر فعالية بين الدولتين في سوريا.

وجاء في بيان الرئاسة التركية، حسبما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "بحث أردوغان وترامب اليوم في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الإرهاب والمشاكل الأمنية وآخر التطورات في سوريا. ونقل أردوغان إلى ترامب قلقه بشأن وجود أعضاء من حزب العمال الكردستاني في تركيا. واتفق الرئيسان على تنسيق أكثر فعالية في سوريا".

وكان الرئيس التركي، أردوغان، قد أعلن عن عملية عسكرية جديدة في سوريا، وقال إن "عمليتنا شرق الفرات تبدأ خلال يومين".

وأكد أردوغان عزمه البدء بالعملية العسكرية في منطقة شرق الفرات، التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا، خلال أيام.