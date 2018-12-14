الصين تقرر تعليق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الأمريكية لثلاثة أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، تعليق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة ومكوناتها لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إنها ستعلق فرض رسوم نسبتها 25% على 144 نوعًا من السيارات الأمريكية ومكوناتها، و5% على 67 صنفًا من السيارات خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 مارس 2019.

وأضافت الوزارة أنها تأمل أن تتمكن الصين والولايات المتحدة الأمريكية من تسريع وتيرة المفاوضات لإلغاء كافة الرسوم الإضافية على السلع التي تستوردها كل منهما من الأخرى.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، توصلا إلى توافق مهم حول القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال محادثاتهما على هامش قمة مجموعة العشرين في "بيونس آيرس" أوائل الشهر الجاري.