ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورج إلى 4 قتلى

وكالات

ارتفع عدد ضحايا هجوم ستراسبورج إلى 4 قتلى، بحسب ما أعلن النائب العام الفرنسي، اليوم الجمعة.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، عن مقتل منفذ الهجوم الذي أودى بحياة 4 أشخاص بمدينة ستراسبورج.

ولقي شريف شيخات (29 عاماً) مصرعه في منطقة نويدورف بستراسبورج بعد عملية أمنية شنتها الشرطة الخميس على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم، الذي وقع الثلاثاء.

وقال أحد المصدرين إن شيخات قتل

بعدما بادر الشرطة بإطلاق النار وردت عليه.

من جانبه، صرح وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، للصحافيين فيما بعد أن أربعة رجال شرطة توصلوا إلى رجل يعتقدون أنه شيخات وذهبوا للقبض عليه.

وأشار كاستانير إلى أنه أطلق النار عليهم فردوا بإطلاق الرصاص وأردوه قتيلاً.