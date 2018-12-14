إصابة 17 فلسطينياً في مواجهات مع قوات الاحتلال بغزة

وكالات

ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى 17 مواطنًا.

وقد أكدت المصادر الطبية ان 17 مواطنا أصيبوا بينهم مسعف من الخدمات الطبية بقنبلة غاز في الكتف على حدود القطاع. كما أصيب المصور الصحفي عطية درويش،

خلال تغطيته لمسيرات العودة الكبرى شرق مدينة غزة.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الصحفي درويش أصيب بقنبلة غاز في الوجه، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.من ناحية أخرى اجتاز شاب فلسطيني، السياج الحدودي الفاصلجنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الجيش المنتشرة على حدود غزة تلاحق فلسطينيا اجتاز السياج الحدودي من جنوب قطاع غزة إلى الداخل.

يأتي ذلك في ظل مشاركة المواطنين، اليوم، في جمعة المقاومة حق مشروع بالجمعة 38 من مسيرات العودة شرق قطاع غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بشكل مباشر صوب مخيمات العودة الخمسة.