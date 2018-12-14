فرنسا تطالب السترات الصفراء بعدم التظاهر يوم غدٍ السبت

وكالات:

طالبت الحكومة الفرنسية حركة "السترات الصفراء" بعدم التظاهر غدا السبت، في وقت تتواصل فيه دعوات المحتجين للحشد، والتظاهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

وخاطب الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو المحتجين، قائلا: "بعدما تمكن أصحاب السترات الصفراء من التعبير عن غضبهم الذي سمعته الحكومة، ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل يوم السبت، وعدم الذهاب

للتظاهر"، مشددا على أنه: "ليس من الحكمة التظاهر"، نظرا للتعبئة الكبيرة لقوات الشرطة في الأسابيع الأخيرة.

ودعت شخصيات حكومية "السترات الصفراء"، إلى وقف نشاطها، وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ريشار فيران، في تصريح إذاعي له: "الحركة يجب أن تتوقف للانتقال إلى بناء نموذج فرنسي

جديد".

من جهتها، قامت شرطة باريس بإجراءات أمنية شبيهة بما قامت به الأسبوع الماضي، مع التركيز على النقاط الضعيفة، خاصة فرض حراسة أكبر على المتاجر والممتلكات. وقال ميشال دلبيش قائد شرطة باريس: "رغم إنقسام حركة السترات الصفراء يبقى إحتمال حصول سبت أسود أخطر من الذي سبقه قائمة".

وتم تجهيز 8 آلاف شرطي في باريس للتصدي غدا السبت لموجة جديدة من الاحتجاجات، فيما دعا وزير الداخلية الفرنسي المتظاهرين للتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن واقتصاده.