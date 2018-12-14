ندوة سياسيه بعنوان مابعد إجازة قانون الإنتخابات

نظم الإتحاد العام لطلاب محلية بحري ندوة سياسية بعنوان ما بعد إجازة قانون الإنتخابات، دعا لها عدد كبير من الطلاب لشرح ما تم في إجازة قانون الإنتخابات من واقع أن شريحة الطلاب تمثل قاعدة كبيرة ضمن الكلية الانتخابية، لشرح ما تم في القانون والخطوات التي سيتم اتباعها لإنفاذ القانون وصولاً لمرحلة الانتخابات في العام 2020م. بحضور السيد السر المانجل عضؤ المجلس التشريعى.

ودعا المتحدث الرسمي في الندوة دكتور احمد تاجر رئيس لجنة السياحة والأثار بالمجلس الوطني – وفق سونا – إلي ضرورة تنوير وإشراك الطلاب فيما يدور حول قانون الإنتخابات بإعتبارهم سيشاركون في الإنتخابات القادمة ،و تجاوب عدد من الطلاب والطالبات الحاضرين مع المنتدى مما دل على الوعي الذي يتمتع به الطلاب.

ودعا الإتحاد جماهير القاعدة الطلأبية الي نقل هذه الأفكار والمعلومات بإعتبارها اساس العملية الإنتخابية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)