اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الإفريقي للأسنان

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الافريقي العاشرلاتحاد اطباء الاسنان بالسودان اجتماعها بقاعة اتحاد الاطباء بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد أطباء الأسنان السودانيين.

وقالت د. سالي محمد الفاتح مسؤول الاعلام والوفود الخارجية بالمؤتمر في تصريح لـ(سونا) إن الاجتماع تطرق الى الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر في الفترة من الأول من يناير المقبل وحتى الثامن منه بقاعة الصداقة بالخرطوم بتشريف رئاسة الجمهورية ، والذي يستضيف أكثر من 100 مشارك من خارج البلاد وعدد من المتحدثين وبحضور قيادات النقابات العربية والافريقية وممثلين من الاتحاد العالمي لأطباء الأسنان.

واضافت د. سالي أن المؤتمر تسبقه عدد من ورش العمل للاطباء النواب والكوادر الصحية بحانب ورش أثناء فعاليات المؤتمر اضافة لمعرض مصاحب يعرض آخرمنتجات الاجهزة والتقنيات الحديثة في مجال طب وجراحة الاسنان، مثمنة دور اللجان المختلفة التي تسعى جاهدة من أجل أن يخرج المؤتمر بالصورة التي ترضي الجميع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)