السبت تدشين نظام معلومات حماية الطفولة

يدشن المجلس القومي لرعاية الطفولة يوم السبت نظام معلومات حماية الطفولة بالسودان بتشريف الأستاذة منى فاروق وزيرة الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.

وقالت الأستاذة سعاد عبد العال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة لـ( سونا ) إن النظام يهدف لتجويد وتطوير العمل من أجل مستقبل الأطفال والتعرف على أوضاع الطفولة كما يساعد على وضع وتحديث السياسات ذات الصلة بقضايا الطفولة.

وأضافت أن المجلس بالتعاون مع المركز القومي للإحصاء تم بناء النسخة الالكترونية لقاعدة البيانات لتسهيل انسيابها من الولايات لقاعدة البيانات المركزية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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