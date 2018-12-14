كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات إسرائيلية حاولت اعتقال الشاب المصاب من سيارة الإسعاف إلا أنها لم تنجح في ذلك وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث أعلن وفاته لاحقا. ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل الشاب الفلسطيني خلال المواجهات التي شهدها مخيم الجلزون. وشهدت العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على مقتل أربعة فلسطينيين يومي الأربعاء والخميس برصاص الجيش الإسرائيلي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم الجلزون شمال رام الله.

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