كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هيلي": اتفاق السويد بارقة أمل لحل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن اتفاق السويد بارقة أمل لحل الأزمة اليمنية.

وأوضحت "هيلي"، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث اتفاق السويد بشأن اليمن، اليوم الجمعة، أن المطلوب من أمريكا هو مواجهة الاعتداءات الإيرانية في اليمن.

وتوصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في ختام المشاورات بالسويد، إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين، مشيرا إلى أن طرفي الأزمة اتفقا أيضاً على تسهيل الظروف في تعز وإيصال المساعدات لسكانها، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى، معتبراً أن ما تم التوصل إليه يعد خطوة هامة بالنسبة للشعب اليمني.