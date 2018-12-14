كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسهم الأمريكية تهبط بشكل حاد في التعاملات المبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد في بداية جلسة التداول اليوم الجمعة متأثرة ببيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وأوروبا فاقمت مخاوف النمو العالمي وزادت التوترات بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 189.34 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 24408.04 نقطة، وزاد المؤشر القياسي خسائره في التعاملات المبكرة إلى أكثر من واحد بالمئة.

وهبط المؤشر "ستاندرد آند بورز"500 الأوسع نطاقا 20.86 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 2629.68 نقطة وواصل التراجع في التعاملات المبكرة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع 83.96 نقطة، أو 1.19 بالمئة، إلى 6986.37 نقطة، بحسب مانقلت "رويترز".

هذا و كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد أعلن اليوم الجمعة إن الانتاج الصناعي زاد 0.6 بالمئة الشهر الماضي.

لكن البيانات لشهر أكتوبر جرى تعديلها بالخفض لتظهر أن الانتاج تراجع 0.2 بالمئة بدلا من زيادة بلغت 0.1 في التقديرات الأولية.