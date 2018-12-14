كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب عيوب في المعدات.. "سد النهضة" يتأخر 4 سنوات عن الجدول الزمني المقرر لإنجازه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون إثيوبيون أن سد النهضة على نهر النيل لن يكتمل قبل 2022، أي متأخرا أربع سنوات عن الجدول الزمني المقرر لإنجازه، حسبما نقلت "سكاى نيوز"

وأرجع المسؤولون سبب التأخير لعيوب محتملة في معدات محطة توليد الطاقة الكهربائية، وكشف مدير الإنشاءات الخاصة بسد النهضة، كيفلي هورا، أن فريق الإنشاءات لديه مخاوف بشأن جودة الأعمال الميكانيكية الكهربائية التي قامت بها شركة "ميتال آند انجنيرينج كوروبوريشن" التي يديرها الجيش، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وجاء التقييم بعد تركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية التي وصفها المسؤولون بأنها واحدة من أكثر الأعمال تقدما في السد، من جانب شركة ميتال وإسنادها إلى مقاولين آخرين.

وكان قد سجن رئيس الشركة السابق الميجور جنرال كينفي داغنيو ومسؤولين آخرين بارزين مؤخرا لاتهامهم بالفساد والاختلاس.

وكانت إثيوبيا أعلنت مشروع السد في عام 2011، حيث كان من المقرر إنجازه في غضون خمس سنوات، لكنه لم يكتمل حتى الآن، واكتملت حتى الآن نصف الأعمال الإنشائية في سد النهضة، الذي ستكون طاقته 6 آلاف ميجاوات.