كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيرس": بريطانيا ستدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة،

السفيرة كارين بيرس، إن

مجلس الأمن لديه إجماع على ما يقوم به المبعوث الدولي إلى اليمن.

وأشارت بيرس، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث اتفاق السويد بشأن اليمن، اليوم الجمعة، إلى أن بريطانيا ستدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وتوصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في ختام المشاورات بالسويد، إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين، مشيرا إلى أن طرفي الأزمة اتفقا أيضاً على تسهيل الظروف في تعز وإيصال المساعدات لسكانها، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى، معتبراً أن ما تم التوصل إليه يعد خطوة هامة بالنسبة للشعب اليمني.