كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريفيث: بناء الثقة مهم جدا في مسار المشاورات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن اتفاق السويد خطوة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية، لافتا إلى أن العمل الصعب لم يبدأ بعد والأهم هو بناء الثقة.

وأعرب جريفيث، خلال جلسة لمجلس الأمن، بشأن مشاورات السلام اليمنية، عن شكره لولي العهد السعودي على دعم مسار التفاوض، منوها بأن حضور أطراف الأزمة ساهم في التوصل لاتفاق السويد.

وأكد أن بناء الثقة مهم جدا في مسار المشاورات، مشيرا إلى أن الانسحاب من ميناء الحديدة يمثل الخطوة الأولى في حل الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن فتح ممرات إنسانية ونزع الألغام في تعز، سيمهد لرفع المعاناة عن السكان هناك، مؤكدا أن تبادل الأسرى والمسجناء كان أول اختراق حققناه في مشاورات السويد.

وتابع: "الطرفان اتفقا على عقد جولة مشاورات جديدة في يناير المقبل، بناء على المرجعيات الثلاث بما فيها المبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة".