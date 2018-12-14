50 مليار ساعة مشاهدة لفيديوهات الألعاب في "يوتيوب" خلال عام!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر موقع "سي نت" المعني بشؤون التقنية، أن الكثير من الأشخاص، لا يستمتعون فقط حينما يمارسون ألعاب الفيديو المختلفة، بل يحبون حقا مشاهدة الآخرين يمارسون ألعاب الفيديو في موقع "يوتيوب"، الشهير عالميا.

وقال رئيس قسم "يوتيوب غلوبال غيمنغ" ريان ويات، إن الناس قضوا خمسين مليار ساعة في مشاهدة فيديوهات الألعاب (في يوتيوب) خلال السنة الأخيرة، مُضيفًا أن أكثر من مئتي مليون شخص يشاهدون فيديوهات الألعاب يوميا على المنصة التابعة لغوغل، محرّك البحث الأشهر.

50 مليار ساعة من مشاهدة الألعاب فقط! (pixabay)

وأجرت يوتيوب في أيلول/ سبتمبر الماضي، تحديثا في بوابتها الخاصة بالألعاب التي تُدعى مركز "ألعاب يوتيوب" والتي تضم حاليا أكثر من ثمانين مليون مشترك حول العالم.

وفي الشهر ذاته أتاحت الشركة للمستخدمين رعاية قنوات الألعاب المفضلة لديهم، حيث يمكنهم دفع 4.99 دولارات شهريا للوصول إلى المحادثات الحية الحصرية وتعابير إيموجي خاصة، كما يمكنهم شراء مواد رقمية مباشرة من قنوات الألعاب.

وكانت يوتيوب، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن أكثر الفيديوهات شعبية في 2018 التي تم مشاهدتها ملايين المرات، مثل فيديوهات كايل جينر وترافيس سكوت ودود بيرفكت وغيرهم.