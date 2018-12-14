الان تتابع المبعوث الأممي إلى اليمن يشكر ولي العهد لدوره في التوصل لاتفاق السويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات قدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدوره في التوصل لاتفاق السويد بين وفدي الحكومة اليمينة الشرعية ووفد الحوثي بشأن اليمن.

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