الان تتابع زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال باكستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان. وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال يقع في سلسلة جبال هندوكوش في أقصى شمال باكستان، مبينًا أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال. وأضافت أن سكان مناطق بيشاور ووادي سوات ومالاكند وبونير ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه شعروا بالزلزال.

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال باكستان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .