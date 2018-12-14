القوات السورية تسيطر علي أكبر تنظيم لداعش

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية فجر اليوم الجمعة على هجين، أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية (تحالف فصائل كردية وعربية) بدعم من التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) من طرد تنظيم داعش من هجين" في الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية.
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