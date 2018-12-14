"قطريليكس" تكشف تكتم تنظيم الحمدين على جرائم أتباعه

لم يرغب تنظيم الحمدين، بتحويل العاصمة القطرية، الدوحة، إلى ملتقى لرموز الإرهاب فقط، بل عمل أيضًا على التستر على القتلة من أمثال الوزير السابق على سعيد الخيارين، الذى قتل أسرته، وذلك حسب ما نشره موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية.

ونشر "قطريليكس"، فى مقطع فيديو، التاريخ الدموى للوزير القطرى السابق، حيث قال "تحولت الدوحة إلى مركز القتلة وأصحاب السوابق الجنائية مثل الوزير القطرى السابق على سعيد الخيارين، الذى قتل أسرته، فكان العفو الأميرى مصيره، ثم عاد إلى الظهور مجددًا بجوار قذافى الخليج مدافعًا عن الإرهاب"، مضيفًا "الدوحة وطن القتلة.. خبايا الإجرام القطرى تنفضح يومًا تلو الآخر، بعدما تستر أمير قطر السابق على جريمة وزيره على سعيد الخيارين".

وقالت 'قطريليكس': "تولى على سعيد الخيارين، قيادة سلاح المدرعات القطرى برتبة عميد ركن، "الخيارين" شغل وزارة الصحة ثم البلدية فى عام 1997، وفى العام 1999، قتل أختيه غير الشقيقتين رميًا بالرصاص بسبب خلاف عائلى، وتعدى بالضرب على زوجة أبيه وأصابها بجروح بالغة، والدوحة ضغطت على ذوى الضحايا للتراجع عن القضية، وصدر عفو أميرى عنه بعد فترة قصيره من حبسه، ثم ظهر إلى جانب حمد بن خليفة، فى عدة مناسبات رسمية، وتحول إلى رجل أعمال يدير عدة شركات خاصة".

وأضافت "وردًا للجميل، تحول الوزير القاتل إلى بوق يدافع عن السياسات القطرية، حيث وصف حمد بن خليفة بمحرر قطر من الاحتلال، كما أجرى حوارات صحفية عدة لتلميع الأمير الصغير تميم، لتصبح بذلك الدوحة وطن يرتع فيه القتلة".