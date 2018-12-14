شكرا لقرائتكم صلاح ومحرز في القائمة المختصرة لأفضل لاعب أفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة قائمة مختصرة لجائزة أفضل لاعب في القارة في 2018 وضمت محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر وزميله في النادي الإنجليزي ساديو ماني، مهاجم السنغال ورياض محرز جناح مانشستر سيتي والجزائر.

وفاز صلاح بالجائزة العام الماضي متفوقا على ماني وبيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال ومنتخب الغابون ويبدو المرشح الأقوى للفوز بها مجددا هذا العام بعد أن واصل فورة أهدافه المذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانضم للقائمة المختصرة أيضا أوباميانغ، الذي يتقاسم مع صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد عشرة أهداف، والنيجيري أليكس ايوبي زميله في أرسنال ومهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ومنتخب المغرب والكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام.

وضمت القائمة حارسا آخر هو الأوغندي دينيس أونيانغو من ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي وأنيس البدري لاعب وسط الترجي التونسي بطل أفريقيا ووليد سليمان صانع لعب الأهلي المصري الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد سلسلة من العروض الرائعة. وتقام مراسم توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي في دكار بالسنغال في الثامن من يناير.