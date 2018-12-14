شكرا لقرائتكم خبر عن باحث مصرى يفوز بجائزة التمييز البرلمانى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الباحث المصرى الدكتور أشرف عبد العزيز عبد القادر، كبير الباحثين بالمكتب الفنى للأمين العام للمؤتمرات البرلمانية الدولية فى مجلس النواب، بجائزة التمييز البرلمانى العربى (فئة الباحثين).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة جائزة التميز البرلمانى العربي، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالإتحاد البرلمانى العربي، فى دورتها الرابعة والعشرين، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والتى وافقت على منح جائزة التمييز البرلمانى (فئة الباحثين) للباحث المصرى الدكتور أشرف عبد العزيز عبد القادر، وأيضا للباحث البرلمانى العراقى الدكتور مصطفى ناجى.

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة بمجلس النواب المصرى، بحضور فايز الشوابكة أمين عام الاتحاد البرلمانى العربي، والمستشار محمود فوزى، الخبير البرلمانى المصرى، على منح جائزة التمييز فئة (أمين عام البرلمان) لكل من عدنان ضاهر، أمين عام مجلس النواب اللبناني، عبد الجليل إبراهيم الطريف، أمين عام مجلس النواب البحريني.