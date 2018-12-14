المبعوث الدولي لليمن: اتفاق السويد خطوة بطريق الحل السلمي للأزمة اليمنية

شكر المبعوث الدولي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على دعم مسار التفاوض في ​السويد​، معتبراً أن "اتفاق السويد خطوة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية".

ولفت إلى أن "حضور جهات الأزمة ساهم في التوصل لاتفاق السويد"، مشيراً إلى أن "اتفاق السويد خطوة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية"، مضيفاً: "حضور جهات الأزمة ساهم في التوصل لاتفاق السويد".