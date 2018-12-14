مدير مكتب الرئاسة الإيرانية: العلاقات بين طهران وأنقرة إيجابية ومتنامية

أكد مدير مكتب ​رئاسة الجمهورية​ ال​إيران​ية ​محمود واعظي​ أن "العلاقات بين ​طهران​ و​أنقرة​ إيجابية، ونمت في السنوات الماضية".

ودعا مدير مكتب الرئيس الإيراني إلى "بذل مزيد من الجهود في هذا السياق، وذلك خلال لقائه وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان".

وأعرب واعظي عن "أسفه ل​حادث تصادم​ ​القطار​ في أنقرة"، مبديا "مواساة وتعاطف ​الحكومة​ والشعب الإيراني مع ​تركيا​ حكومة وشعبا".

واشار إلى "عقد أربع دورات لاجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا في إطار لقاءات القمة بين رئيسي البلدين والاتفاقيات المبرمة في هذه الاجتماعات، معربا عن ارتياحه لقرب انعقاد ​الدورة​ الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين".

كما أعرب عن أمله في "الإسراع في بذل مزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المنشود في العلاقات والمبادلات التجارية والاقتصادية".