سفير روسيا لدى اليمن: انسحاب كافة القوات من الحديدة خلال 45 يوما

كشف السفير الروسي لدى اليمن ​فلاديمير ديدوشكين​ عن "تفاصيل تقنية تتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم أمس بين ​الحكومة اليمنية​ المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي حول إخلاء مدينة الحديدة من قواتيهما"، موضحاً أن "خطة سحب ​القوات​ من المدينة تقضي بإنشاء منطقة عازلة بين الطرفين المتحاربين عرضها نحو كيلومتر واحد".

ولفت إلى أنه "من المقرر سحب قوات الطرفين بالكامل من المدينة ومينائها في غضون 45 عاما، وذلك تحت رقابة لجنة خاصة سيتم إنشاؤها، وهي تضم ممثلين عن ​الأمم المتحدة​ وطرفي النزاع"، لافتاً إلى أن "الاتفاق بشأن تبادل الأسرى بين طرفي النزاع سيطبق أواخر ينايرالقادم وسيشمل أكثر من 400 شخص"، مؤكدا أن "جهتي النزاع اتفقا على مراحل عملية التبادل وأماكن تنفيذها، فضلا عن المسائل اللوجستية".