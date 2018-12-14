ظريف: عصر غطرسة القوى الكبرى في العالم قد انتهى

اكد وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ ان "عصر غطرسة القوى الكبرى قد انتهى"، موضحا ان "​اميركا​ لا تتحكم بكل الاحداث في العالم"، مشيراً إلى أن "​السياسة​ الخارجية ضمن نطاق المصالح الوطنية وليست مصلحة سياسة او فئوية".

ولفت إلى أن "ايران دولة مقتدرة ومؤثرة، وكانت مؤثرة دوما من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، وهذه حقيقة تم اثباتها ليس فقط خلال 40 سنة ولكن على مدى 7000 سنة الماضية"، مشيراً إلى أن "الشعب هو اساس اقتدار ايران، مضيفا: في جميع عناصر القوة الظاهرة، فان جيراننا متقدمون علينا، فأحدهم عضو في ​الناتو​ والآخر يمتلك ​قنبلة​ نووية، وميزانية ايران الدفاعية لكل شخص هي الاقل في جميع منطقة ​الشرق الاوسط​ باستثناء مصر".

واشار ظريف الى "​السعودية​ انفقت العام الماضي 69 مليار ​دولار​ على شراء ​الاسلحة​، فيما كانت ايران الدفاعية اقل من 16 مليار دولار"، متسائلا: "ما هو الامر الذي جعل شعبنا مقتدرا في المنطقة؟ لذا فان احترام ايران هو ضرورة للأمن القومي ونحتاج إلى الشعب كرصيد للأمن القومي".