شبيب استقبل وفد الإئتلاف العالمي للتضامن مع فلسطين: سنبقى نناضل للحفاظ على القدس

استقبل محافظ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ في مكتبه، رئيس الإئتلاف النقابي العالمي للتضامن مع ​القدس​ و​فلسطين​ نائب رئيس الاتحاد الدوليّ للعمال محمود إرسلان، يرافقه أمينه العام المهندس عبد الله عبيدات، رئيس نقابة موظفي الدولة في ​تركيا​ علي يلتشن بحضور أعضاء من الإئتلاف من دول عدة وعضوي المجلس البلدي لبيروت نائب نقيب المهندسين مغير سنجابه وعدنان عميرات.

وأكد شبيب أنه "لا شك في أن القوى العاملة في البلدان التي تمثلونها هي قوى حية واضح أنها ملتزمة قضية القدس وفلسطين، ونحن في ​لبنان​ على المستويين الشعبي والرسمي، من كل الفئات و​الطوائف​، مسيحيين ومسلمين، متمسكون بهذه القضية، التي تبقى أساسية ومركزية، رغم كل المشاكل الأخرى التي عصفت بالمنطقة".

ولفت الى "أننا لن نتنازل لا عن فلسطين ولا عن القدس، وكما تقول القصيدة الشهيرة القدس لنا. وإن التهويد المتزايد والقرارات الدولية ضدها وهويتها العربية ومصالح أهلها الحقيقيين تزيدنا تعلقا بها".

وأكد أن "​إسرائيل​ دولة عنصرية لا مستقبل لها"، لافتا إلى أن "صفات التنوع والتسامح والعيش المشترك، كما هي الحال في لبنان، تشكل مستقبل هذه المنطقة"، لافتاً الى انه "لذلك، نحن اللبنانيين من كل الفئات ندعم هذه القضية ولن نتنازل عنها، وسنبقى نناضل بشتى الوسائل من أجل الحفاظ على القدس مدينة الرسالات و​الديانات​ السماوية. وبفضل جهودكم وجهود الجميع، أشعر بأننا قد نصل إلى نتائج".

وقدم وفد الائتلاف إلى شبيب درعين ومجسما عن ​مدينة القدس​ باسم الإئتلاف واتحاد عمال تركيا ونقابة موظفي الدولة التركية.