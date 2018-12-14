قطع السير على بولفار زحلة بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وحركة المرور كثيفة

اعتصم موظفو وعمال معمل ميموزا وعدد كبير من اهالي بلدة قاع الريم امام قصر العدل في زحلة، احتجاجا على توقيف رئيس بلدية قاع الريم صاحب معمل ميموزا، على خلفية تلوث نهر البردوني، ، بحسب ما افاد مراسل النشرة في زحلة. وعمدوا على قطع بولفار زحلة بالاتجاهين ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.

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