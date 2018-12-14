شعبة المعلومات توقف 21 شخصاً سورياً في الصويري بجرم دخول خلسة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف /21/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم ثلاث سيدات، وذلك بتاريخ 13/12/2018 ، في بلدة الصويري _ البقاع الغربي، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.
سُلّم الموقوفون الى مخفر بيادر العدس في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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