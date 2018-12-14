شعبة المعلومات توقف 21 شخصاً سورياً في الصويري بجرم دخول خلسة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ انه نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، من توقيف /21/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم ثلاث سيدات، وذلك بتاريخ 13/12/2018 ، في بلدة ​الصويري​ _ ​البقاع الغربي​، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّم الموقوفون الى مخفر بيادر العدس في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.