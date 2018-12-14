باسيل زار دار مطرانية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس في مناسبة الاعياد

زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ دار مطرانية عكار وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ في ​الشيخ طابا​ - عكار، حيث كان في استقباله راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس ​المتروبوليت باسيليوس منصور​، في حضور النائبين اسعد درغام و​مصطفى علي حسين​، وتمّ البحث في الشؤون الوطنية العامة وشؤون عكار وشجونها والمشاريع الانمائية التي تستحقها على أكثر من صعيد.

ورحب منصور بباسيل، شارحا اوضاع عكار والحرمان الواقع عليها وسائلا الله "ان تتضافر جهود المخلصين لتحقيق نماء هذه المنطقة وسعادة اهلها". وحمّل باسيل تحياته الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون مسلما إياه لوحة للسيد المسيح منقذا القديس بطرس.

وشكر باسيل لمنصور عاطفته، مؤكدا ان "نحن نحس بمحبتكم وعاطفتكم ونحرص عند زيارتنا لهذه المنطقة ان نزوركم، وفي مناسبة الاعياد نفرح معكم وبفرحكم مع اهلنا في عكار التي نكن لأهلها كل الحب".