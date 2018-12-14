الفكر العاملي: لصحوة ضمير للسياسيين رحمة بالوطن والناس

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ السياسيين الى "صحوة ضمير والكف عن تعطيل البلد وإشغاله بالمناكفات والبحث عن الاحجام السياسية في الوقت الذي تهدد الدولة بالانهيار وتزداد الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي ترهق المواطن".

وأكد السيد فضل الله خلال خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في عيناثا "ازمة الثقة بكل الخطاب السياسي الاستعراضي الذي يوصف المشكل ولا يقدم الحلول".

وسأل الى "متى التعايش مع ​الفساد​ والاهمال و​السرقات​"، مؤكداً "الحاجة الى مواقف حاسمة على مستوى الازمات الخانقة التي تهدد الاستقرار في البلد".

ودعا الى "عدم تشويه الذاكرة المتعلقة بدور المقاومة وانجازاتها والعبث بالحقائق وإثارة الحساسيات التي تضعف المواجهة للمشاريع الصهيونية".

وطالب بـ"الالتفاف حول مشروع المقاومة في ​فلسطين​ في ​لبنان​ وفلسطين لانه الخيار الوحيد في مواجهة المشاريع التي تهدد الوجود والتي تعمل على التفتيت واثارة الفتن".

وشدد على "اهمية المقاومة في ظل السقوط العربي والاسلامي وتنامي حالة التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني".

وأشاد بـ"العمليات البطولية في الداخل الفلسطيني"، داعياً الى "الوحدة وتضافر الجهودة بين ​فصائل المقاومة​ والشعب لتكريس خيار المواجهة المسلحة والشعبية والثقافية والاعلامية للعدو ومشاريعه كلها".