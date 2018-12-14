قائد الجيش استقبل قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية وممثلة مفوضية شؤون اللاجئين

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية Lieutenant General Scott Howell على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي.
كما استقبل ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين(UNHCR) ميراي جيرار يرافقها السيد دومينيك طعمة، وتمّ البحث في شؤون النازحين السوريين.
ثم استقبل وفداً من اتحاد بلديات العرقوب، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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