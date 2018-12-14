قائد الجيش استقبل قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية وممثلة مفوضية شؤون اللاجئين

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركية Lieutenant General Scott Howell على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي.

كما استقبل ممثلة مفوضية ​الأمم المتحدة​ العليا لشؤون اللاجئين(UNHCR) ​ميراي جيرار​ يرافقها السيد ​دومينيك طعمة​، وتمّ البحث في شؤون ​النازحين السوريين​.

ثم استقبل وفداً من ​اتحاد بلديات العرقوب​، وجرى التداول في شؤون مختلفة.