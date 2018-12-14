بالصور- ختام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ.. ومصر تحصد الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات ختام بطولة كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بمدينة شرم الشيخ، والذي أقيمت خلال الفترة من 6 إلی 14 ديسمبر الجاري.

وتضمنت فعاليات الختام مباراتين الأولى بين مصر والمغرب لتحديد المركز الثالث والرابع والتي انطلقت فعالياتها في الواحدة والربع من ظهر اليوم ونتيجتها حتى الآن فوز مصر بثلاث أهداف مقابل هدف للمغرب في الشوط الثالث ويبقى على نهاية المباراة شوط رابع مدته 12 دقيقة.

والمباراة الثانية تقام عصر اليوم بين نيجيريا والسنغال واللذين تأهلا للمونديال بعدما ضمنا اللعب في المباراة النهائية حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للبطولة.

يشارك في البطولة 8 منتخبات هي مصر والمغرب وليبيا وتنزانيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومدغشقر والسنغال وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم باراجواي والثمانية فرق تم تقسيمها لمجموعتين الأولى تضم نيجيريا وتنزانيا وليبيا والسنغال والثانية تضم مصر والمغرب ومدغشقر وكوت ديفوار.