ماي: من مصلحة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل لاتفاق بشأن البريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (أ ش أ)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" إنها كانت واضحة "وضوح الشمس" حول التأكيدات المطلوبة بشأن الخطة الداعمة البديلة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وأضافت ماي - خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية (بروكسل) اليوم الجمعة - أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن البريكست.

وقالت "ماي" - خلال المؤتمر الصحفي - إن الاتحاد الأوروبي أصدر سلسلة من الاستنتاجات حيث أوضح عزمه العمل بشكل سريع من أجل العلاقة المستقبلية مع بريطانيا أو إجراء ترتيبات بديلة تضمن عدم وجود حدود صعبة بحلول 31 ديسمبر عام 2020 مشيرة إلى أنه بذلك ليس هناك حاجة للمساس بالخطة البديلة الداعمة.

وأضافت ماي أنه في حال المساس بالخطة البديلة الداعمة فإنه سيتم تطبيقها بشكل مؤقت كما أن الاتحاد الأوروبي سيبذل محاولات من أجل التفاوض وإنهاء التوصل إلى اتفاق آخر ليحل محل الخطة البديلة الداعمة.

وأشارت ماي إلى أن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد من أجل البدء في مفاوضات خاصة بالشراكة المستقبلية مع المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن موضحة أن أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون بالمزيد من الضمانات في اتفاق البريكست.

وأوضحت ماي أنه سيتم إجراء محادثات خلال الأيام المقبلة حول كيفية الحصول على المزيد من الضمانات التي يريدها البرلمان البريطاني من أجل أن نكون قادرين على التوصل إلى اتفاق مضيفة أنه من مصلحة شعوب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأكدت ماي على أنه من الأفضل للمملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي بوجود اتفاق جيد.

وقالت ماي إن المستشار النمساوي "سيباستيان كورتس" كان متعاونا للغاية من خلال النهج الإيجابي الذي اتبعه في المفاوضات الخاصة بالبريكست وفي ضمان توصل الطرفين إلى اتفاق جيد.