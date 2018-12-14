حماس تتهم السلطة الفلسطينية بقمع تظاهرات لعناصرها في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة (د ب أ)

اتهمت حركة "حماس" الإسلامية السلطة الفلسطينية بقمع تظاهرات لعناصرها اليوم الجمعة في الضفة الغربية بمناسبة الذكرى السنوية 31 لانطلاقة الحركة.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان: إن الحركة "تدين بأشد العبارات السلوك الهمجي والاعتداء الوحشي، الذي نفذته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد الجماهير والمتظاهرين في مدن وقرى الضفة الغربية ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وانتهاكاته وقتله المقاومين".

واعتبر برهوم أن "هذا الاعتداء الوحشي دليل على الاستخفاف بدماء الشهداء وبعذابات أهلنا في الضفة الذين يعانون الأمرين من جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين".

وأضاف أن "هذا يضع الكل الفلسطيني ومكونات شعبنا كافة أمام مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية، وضرورة العمل على وضع حد لكل هذه الاعتداءات المزدوجة على المقاومة الباسلة وحاضنتها الشعبية والجماهيرية في الضفة".

وأرفقت حماس بيانها بصور تظهر اعتداء عناصر أمن فلسطيني على متظاهرين يحملون رايات الحركة في كل من نابلس والخليل.

ولم تصدر السلطة الفلسطينية تعليقا على الاتهامات، إلا أن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان ضميري اتهم حماس دون أن يسميها بالتحريض على الأمن الفلسطيني.

وكتب ضميري على صفحته على موقع (فيسبوك) "لم يشاركوا في مواقع التماس في مظاهراتهم اليوم كما هي دعوة القوى الوطنية .. يريدونها مظاهرات ضد الأمن الفلسطيني والقيادة في مراكز المدن وليس ضد الاحتلال".

وأضاف "من سمع خطب قياداتهم اليوم على منابر المساجد في غزة يدرك انهم مع (النضال) ضد السلطة وليس ضد الاحتلال على الحواجز ونقاط التماس".