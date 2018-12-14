أزمة بين تركيا ورومانيا بسبب صحفي

رجب طيب اردوغان

وكالات:

قضت محكمة في رومانيا، الجمعة، برفض طلب قدمته أنقرة لترحيل الصحفي التركي المعارض كمال دميركايا، الذي تتهمه السلطات التركية بالإرهاب.

وتسعى تركيا إلى محاكمة الصحفي الذي يرتبط بالداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تلقي عليه أنقرة لائمة تنظيم محاولة

انقلاب فاشلة في 2016 ، حسب سكاى نيوز عربية.

ويعد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف في رومانيا غير نهائي، وجاء بعد مداولات استمرت لنحو 15 دقيقة، وستنشر حيثيات الحكم في وقت لاحق.

وكانت السلطات الرمانية قد أوقفت الصحفي التركي في الخامس من ديسمبر الجاري، بناء على أمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لكونه عضوا في جماعة إجرامية إرهابية".

وينفي دميركايا مزاعم تورطه في جرائم إرهاب، وقال إنه يعارض الطلب لأن "العدالة معطلة في تركيا".

وقالت صحيفة "زمان رومانيا" التي يعمل بها دميركايا، إن أمر الترحيل أصدره أردوغان بنفسه.