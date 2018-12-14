روسيا تعلن رصد 3 اَلاف طائرة أجنبية على حدودها خلال العام الحالي

وكالات:

أكد رئيس إدارة القوات اللاسلكية التقنية في القوات الفضائية والجوية الروسية أندريه كوبان، اليوم الجمعة، على أن قوات الدفاع الجوي المناوبة رصدت وراقبت خلال العام الحالي حوالي 3 اَلاف طائرة مقاتلة أجنبية من بينها أكثر من ألف طائرة استطلاع على الحدود الروسية.

وقال كوبان وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "يتم ربط كثافة العمليات

القتالية في المقام الأول بزيادة كثافة الحركة الجوية في حدود مسئولية القوات اللاسلكية التقنية ففي عام 2018 تمت مرافقة أكثر من 980 ألف من الأجسام الجوية من بينها حوالي ثلاثة آلاف طائرة مقاتلة أجنبية بما في ذلك أكثر من ألف طائرة استطلاع".وأضاف رئيس إدارة القوات اللاسلكية التقنية في القوات الفضائية والجوية الروسية أن "هذا دليل واضح على الضغط الشديد في أداء المهام القتالية في القوات اللاسلكية التقنية الذي اعتدنا عليه ونحن مستعدون له".كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأول الأربعاء أن قائد هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف ناقش خلال لقاء مع قائد قوات الناتو في أوروبا كارتيس سكاباروتي التواجد العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية وأن ذلك لا يساهم في تخفيف التوتر القائم.