أعلن السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين تفاصيل تقنية تتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم أمس بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا وجماعة الحوثي حول إخلاء مدينة الحديدة من قواتيهما.
وأوضح ديدوشكين، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم، أن خطة سحب القوات من المدينة تقضي بإنشاء منطقة عازلة بين الطرفين المتحاربين عرضهانحو كيلومتر واحد.
وتابع الدبلوماسي الروسي أنه من المقرر سحب قوات الطرفين بالكامل من المدينة ومينائها في غضون 45 عاما، وذلك تحت رقابة لجنة خاصة سيتم إنشاؤها، وهي تضم ممثلين عن الأمم المتحدة وطرفي النزاع.
ولفت ديدوشكين إلى أن الاتفاق بشأن تبادل
وأعلن أمس رسميا عن الاتفاق بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين بشأن إخلاء الحديدة من الوجود العسكري وتبادل الأسرى، في ختام أول جولة من مفاوضات السلام بين الطرفين، خلال أكثر من عامين، عقدت في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا لدى اليمن: انسحاب كافة القوات من الحديدة خلال 45 يومًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .