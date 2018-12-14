موسكو تنفي الالتزام بمعاهدة القوى النووية في حال انسحاب واشنطن

وكالات:

أكد مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تكون مقيدة بأي التزامات متعلقة بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى في حالة انسحاب الولايات المتحدة

من المعاهدة، لأن المعاهدة سيتوقف عملها في هذه الحالة.

وقال يرماكوف- في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "يجب على واشنطن أن تعرف أنه إذا انسحبت من

المعاهدة فسيتوقف عمل المعاهدة، وأن المسؤولية الكاملة لكسر واحدة من الدعائم الأساسية للاستقرار الاستراتيجي ستقع على الولايات المتحدة".وأعرب يرماكوف عن أمله في أن الولايات المتحدة تقيم الوضع بشكل منطقي ولا تدمر معاهدة القوى النووية التي تُعد أحد النماذج الإيجابية القليلة للنزع النووي بشكل فعلي.