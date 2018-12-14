موسكو تنفي الالتزام بمعاهدة القوى النووية في حال انسحاب واشنطن

وزارة الخارجية الروسيةوكالات:
أكد مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تكون مقيدة بأي التزامات متعلقة بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى في حالة انسحاب الولايات المتحدةمن المعاهدة، لأن المعاهدة سيتوقف عملها في هذه الحالة.
وقال يرماكوف- في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "يجب على واشنطن أن تعرف أنه إذا انسحبت من
وأعرب يرماكوف عن أمله في أن الولايات المتحدة تقيم الوضع بشكل منطقي ولا تدمر معاهدة القوى النووية التي تُعد أحد النماذج الإيجابية القليلة للنزع النووي بشكل فعلي.
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