مخيم للناسور البولي بنيالا يوم الأحد

اعلنت الجمعية الطبية الاسلامية السودانية عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق مخيم الناسور البولي الخامس بعد غد الاحد بولاية جنوب دارفور في الفترة من 15-23 ديسمبر الجاري بالتعاون مع منظمة اطباء حول العالم التركية والذي يستهدف اجراء 150 عملية مجانية في وقت كشفت فيه الجمعية عن اقامة مركز الناسور البولي بمستشفى نيالا التركي.

وقال د. نزار محمد ادريس الامين العام للجمعية الطبية الاسلامية في تصريح لـ(سونا) إن المخيم يستهدف مريضات الناسور البولي، مشيرا إلى أن واحدة من اسباب الناسور عدم متابعة الحمل الذي ينتج عنه ولادة متعسرة لسيدات صغيرات ومنتجات، معلنا عن بدء التسجيل واجراء الفحوصات والكشف للعمليات بمستشفى نيالا التركي مجانا، لافتا إلى أن تكلفة العملية خارج البلاد 5 آلاف دولار .

وقال نزار إن الناسور البولي بدأ في انحسار لتوفر خدمات الصحة الانجابية. واضاف “نحن نستهدف الرحل والمناطق البعيدة”، مشيرا إلى أن هذا المخيم بمبادرة من السفير التركي بالخرطوم د.عرفان نذير أوغلو.

وكشف نزار عن اقامة الجمعية لمركز للناسور البولي بمدينة الضعين وعيادات للامومة والطفولة وبشراكة مع منظمة اطباء حول الارض التركية وذلك لمتابعة الحمل والولادة والعمل على اعادة تأهيل مركز بمدينة الجنينة فضلا عن حضور وفد طبي من دولتي تركيا وباكستان لتدريب عدد من الاختصاصيين والنواب بمدينة نيالا اضافة لتدريب القابلات والزائرة الصحية على برنامج الصحة الانجابية والامومة والطفولة وبرنامج التغذية والعمل على تعميمها في كل الولايات، كاشفا عن توقيع اتفاقية مع ولايتي كسلا والقضارف لتوفير اختصاصي في الولاية التي تعاني من نقص التخصص.

واضاف د. نزار أن معظم الحالات موجودة خارج مدينة نيالا مناشدا جميع المرضي بالاسراع للتسجيل بالمستشفى التركي بنيالا

من جانبه قال الاستاذ صديق عوض الكريم امين شؤون الولايات بالجمعية “نستهدف 150 عملية وحتى الآن بلغ عدد المسجلين 100 مريضة”، مشيرا إلى أنه تم ارسال فرق للولاية، لافتا للتنسيق مع حكومة الولاية والاجهزة المختصة اضافة لتكوين غرف عمليات لمتابعة سير العمل بالمستشفى وتوقع أن يكون هذا المشروع نموذجا لمشروعات اخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)