السودان وإيطاليا يحتفلان باليوم العالمي للإعاقة

احتفلت السفارة الإيطالية في السودان والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي باليوم العالمي للإعاقة بمقر جامعة الخرطوم وبحضور الأمين العام للمجلس الوطني للاشخاص ذوي الإعاقة.

وأفتتحت الأمسية – حسب سونا – بعرض ثلاثة أفلام قصيرة عن “الاعاقة” . و قال سفير إيطاليا بالخرطوم فابريزيو لوباسو في كلمة له امام الحفل – “يجب اعتباره مفتاحا لاطلاق فهمنا الأعمق للحياة “، مؤكداً التزام إيطاليا بالتمكين والمساعدة في إحداث فرص حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة مما يعزز قدراتهم ويمكنهم من تحديد اهدافهم الخاصة.

ويشمل التمكين للاستثمار في الأفراد في الوظائف والصحة والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية ، وذلك بدعم التعاون الإيطالي والكيانات الإيطالية الاخرى ، مثل المنظمات غير الحكومية ، و المنظمات الوطنية للاشخاص ذوي إلاعاقة من خلال عدد من الانشطة الثنائية والاوروبية والمتعددة الأطراف من أجل تطوير العدالة الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز و تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة بأن يصبحوا عمالا للتغيير واحتضان مسؤولياتهم المدنية في ضوء الالتزام المهم في السودان .

و ستشرع إيطاليا في الأسابيع القادمة في إنشاء “مجموعة أصدقاء ذوي الاعاقة” في السودان والتي تهدف إلى البحث عن أرضية مشتركة ، وتبادل الخبرات وتحديد الطرق لتحقيق التطورات الشاملة للميزة الملموسة للأشخاص ذوي الاعاقة .

و يشمل صندوق (GoFD) المجتمعات المانحة مثل أعضاء الاتحاد الاوروبي ووكالات التعاون و التنمية ووكالات الامم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الاطراف ، وسيكون الهدف هو توفير آلية تشاورية مبسطة ومستمرة وتبادل الآراء لتحسين مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة اليومية وضمان إدماجهم في المجتمع المدني من خلال التنسيق بين جميع القطاعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)