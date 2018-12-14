ستهدف (3) آلاف أاللعيت بشمال دارفور توزع ثلاث الاف سلة غذائية للاسر

شرع مكتب زكاة محلية اللعيت بولاية شمال دارفور في تنفيذ برنامج السلة الغذائية والذي يستهدف (3) آلاف أسرة فقيرة بمختلف مناطق المحلية بتكلفة كلية بلغت (4) ملايين و(500) الف جنيه بجانب تمليك وسائل للانتاج تمثلت في توزيع رؤوس انعام ورأس مال تجاري كبير ومتوسط للأسر الناشطة اقتصاديا.

وأكد مدير مكتب زكاة اللعيت تاج الاصفياء أحمد البشير في تصريح لـ(سونا) أن السلة الغذائية تعد واحدة من المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي ابتدرتها الزكاة للتدخل في معاش الناس خاصةً الفقراء وذلك تنفيذاً لموجهات الامانة العامة لديوان الزكاة والسياسة الكلية للدولة لتخفيف اعباء المعيشة.

وقال تاج الأصفياء إن ادارته قد قامت بتوزيع السلة الغذائية والتي تحتوى على مواد عينية بواقع (1500) جنيه لكل أسرة بوحدتي حسكنية وفتاحة الاداريتين بينما ستقوم بتوزيع السلة الغذائية للاسر الفقيرة بوحدة اللعيت الايام المقبلة ، كاشفاً أن برنامج السلة الغذائية يصاحبه مشروع تمليك وسائل الانتاج للاسر الفقيرة وتتمثل في توزيع رؤوس انعام بواقع عشرين رأسا لكل اسرة علاوةً على توزيع رأس مال تجارى متوسط وكبير يتراوح مابين (20)الفا الى (50) الف جنيه وذلك في اطار الجهود المبذولة من الزكاة لاخراج الفقراء من دائرة الفقر واعادتهم الى دائرة الانتاج .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)