كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 12 فلسطيني في جمعة "المقاومة حق مشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب مئات الفلسطينيين الذين توافدوا للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات جمعة "المقاومة حق مشروع" ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أكثر من 12 فلسطينياً أصيبوا في مناطق متفرقة، من الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضافت المصادر، أن من بين المصابين مسعفين اثنين، أحدهما سقط شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والآخر شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب مصوران صحفيان ووصفت جراحهما بالمستقرة.