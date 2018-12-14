كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 12 فلسطيني في جمعة "المقاومة حق مشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت المصادر، أن من بين المصابين مسعفين اثنين، أحدهما سقط شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والآخر شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب مصوران صحفيان ووصفت جراحهما بالمستقرة.
وشارك الفلسطينيون في فعاليات جمعة المقاومة حق مشروع، وهي الجمعة الـ 36 من فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي أوقعت منذ اندلاعها نهاية مارس الماضي، 240 شهيداً وأكثر من 25 الف مصاباً بإصابات مختلفة.
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