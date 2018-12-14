كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوهين": ترامب هو من طلب دفع أموال لامرأتين خلال انتخابات 2016 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونفى ترامب علاقتين مزعومتين مع المرأتين قبل سنوات وقدم حججاً مختلفة لتبرير دفع الأموال.
وقال أمس الخميس على تويتر، إنه لم يطلب من كوهين أبداً انتهاك القانون.
وذكر كوهين في أول مقابلة له منذ الحكم عليه يوم الأربعاء، أن ترامب كان في ذلك الوقت "قلقاً للغاية بشأن كيف سيؤثر ذلك على الانتخابات" إذا علم الناخبون بالعلاقتين المزعومتين وأنه طلب منه أن يدفع أموالاً للمرأتين وهما عارضة سابقة في مجلة (بلاي بوي) وممثلة أفلام إباحية.
وأضاف كوهين أن الأموال المدفوعة استهدفت "مساعدة ترامب وحملته".
ويقضي القانون الاتحادي بالإعلان عن المساهمات "بأي شيء له قيمة" في الحملة الانتخابية وألا يزيد تبرع الفرد على 2700 دولار.
ولدى سؤاله عما إذا كان المرشح ترامب علم في ذلك الوقت بأن دفع تلك الأموال يخالف القانون، قال كوهين لبرنامج (صباح الخير يا أمريكا) في تلفزيون (إيه.بي.سي) "بالطبع".
وصدر الحكم بسجن كوهين ثلاث سنوات يوم الأربعاء لإدانته بدفع الأموال وباتهامات لا تتعلق بالحملة الانتخابية هي التهرب من الضرائب وتضليل البنوك وعوقب بالسجن شهرين لإدانته بالكذب على الكونغرس بشأن مشروع مقترح لإنشاء برج ترامب في روسيا.
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